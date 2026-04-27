Britská firma Shell kupuje kanadskú spoločnosť ARC Resources
Autor TASR
Londýn 27. apríla (TASR) - Britský energetický gigant Shell v pondelok oznámil, že kúpi kanadskú spoločnosť ARC Resources za 16,4 miliardy USD (14 miliárd eur), aby zväčšil svoj prístup k produkcii bridlicového plynu. „To robí z Kanady epicentrum pôsobenia spoločnosti Shell a zároveň podporuje našu stratégiu prinášania väčšej hodnoty s nižšími emisiami,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ firmy Shell Wael Sawan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Hodnota firmy ARC je v rámci akvizície stanovená na približne 13,6 miliardy USD, pričom Shell sa chystá prevziať aj jej čistý dlh vo výške zhruba 2,8 miliardy USD. „Získavame prístup k jedinečne situovaným aktívam a dostávame kolegov, ktorí prinášajú hlboké odborné znalosti,“ povedal Sawan. Predstavenstvá oboch spoločností akvizíciu schválili a „uzavrieť by sa mala v druhej polovici roka 2026,“ uviedla firma Shell.
ARC Resources v Kanade pôsobí v Britskej Kolumbii a v susednej provincii Alberta, čiže v rovnakom regióne ako Shell. V minulom roku spoločnosť ARC produkovala 374.000 barelov ropného ekvivalentu denne.
(1 EUR = 1,1712)
