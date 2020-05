Britská inflácia sa v apríli spomalila a bola najnižšia od roku 2016

Londýn 20. mája (TASR) - Britská inflácia sa v apríli prudko spomalila a bola najnižšia takmer za 4 roky. Príčinou bolo zlacnenie ropy spôsobené pandémiou nového koronavírusu a zníženie cien predajcov obuvi a oblečenia.



Index spotrebiteľských cien v apríli medziročne vzrástol o 0,8 % po zvýšení o 1,5 % v marci, uviedol britský štatistický úrad ONS. To bolo najmenej od augusta 2016. Ekonómovia počítali so spomalením medziročnej miery inflácie na 0,9 %.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny energií, potravín, alkoholických nápojov a tabaku, v apríli klesla na 1,4 % z 1,6 % v marci.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v apríli klesli o 0,2 % po stagnácii v marci. Ekonómovia očakávali zníženie cien o 0,1 %.



Britská centrálna banka (BoE) počíta s tým, že inflácia sa v najbližších mesiacoch bude pohybovať pod hranicou 1 %. Viceguvernér BoE Ben Broadbent uviedol, že ku koncu roka by inflácia mohla klesnúť pod nulu, aj keď nepočíta s tým, že by to bol začiatok dlhého obdobia deflácie.