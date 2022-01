Britská inflácia sa v decembri zrýchlila na 30-ročné maximum

Londýn 19. januára (TASR) - Britská inflácia sa na konci minulého roka nečakane prudko zrýchlila a dostala sa na najvyššiu úroveň od roku 1992. Narastie tak tlak na britskú centrálnu banku (BoE), aby na to odpovedala ďalším sprísnením menovej politiky



Spotrebiteľské ceny v decembri medziročne stúpli o 5,4 % po náraste o 5,1 % v novembri, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so zrýchlením inflácie len na 5,2 %.



Predstavitelia BoE sa obávajú, že medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien by sa v 1. polroku mohlo dostať až na 6 %, čo je trojnásobok v porovnaní s jej inflačným cieľom. To podporilo špekulácie, že BoE zrýchli cyklus sprísňovania menovej politiky potom, čo v decembri zvýšila úrokové sadzby prvýkrát od začiatku pandémie.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa v decembri dostala na rekordných 4,2 % z novembrových 3,9 %.