Britská inflácia sa v novembri spomalila na 10,7 %

Londýn 14. decembra (TASR) - Inflácia v Spojenom kráľovstve sa v novembri spomalila zo 41-ročného maxima dosiahnutého v predchádzajúcom mesiaci viac, než sa očakávalo. To vzbudzuje nádeje, že by svoj vrchol už mohla mať za sebou.



Index spotrebiteľských cien v novembri medziročne stúpol o 10,7 % po náraste o 11,1 % v októbri, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so spomalením inflácie len na 10,9 %.



Hlavnými príčinami poklesu inflácie bolo spomalenie rastu cien benzínu a jazdených áut. Ceny potravín a nealkoholických nápojov medziročne vyskočili o 16,4 %, čo bolo ich najprudšie zvýšenie od septembra 1977.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, sa znížila na 6,3 % zo 6,5 % v októbri.