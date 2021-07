Britská Kanabo kupuje kanadského producenta liečebného konope Materia

Londýn 26. júla (TASR) - Spoločnosť Kanabo Group informovala, že kupuje kanadského výrobcu a distribútora liečebného konope Materia. Kontrakt by mal firme umožniť stať sa najväčšou verejne obchodovanou spoločnosťou v Európe pôsobiacej na trhu s kanabisom. Jeho hodnotu spoločnosť Kanabo nezverejnila, uviedla však, že akvizíciu zafinancuje prostredníctvom akcií.



Ako uviedla agentúra Reuters, kontrakt poskytne firme Kanabo kótovanej na burze v Londýne prístup na nemecký trh, ktorý je najväčším trhom pre liečebné konope v Európe. Podľa odhadov spoločnosti pre prieskum trhu Brightfield by tržby na tomto trhu mohli v roku 2025 presiahnuť 2 miliardy USD (1,70 miliardy eur).



Šéf firmy Kanabo Avihu Tamir očakáva, že spojenie firiem vytvorí najväčšiu verejnú obchodnú spoločnosť so zameraním na liečebné konope v Británii aj Európskej únii. Len nedávno získala spoločnosť Materia, ktorá vznikla v roku 2018, certifikát pre svoj závod na Malte. Okrem maltského závodu vlastní Materia aj veľkoobchodné aktivity v Nemecku.



(1 EUR = 1,1767 USD)