Britská libra oslabila voči doláru, priblížila sa k 37-ročnému minimu

Londýn 19. septembra (TASR) - Kurz britskej libry klesol v pondelok oproti doláru, pričom sa dostal do blízkosti 37-ročného minima, ktoré zaznamenal minulý týždeň. Vývoj kurzu britskej meny ovplyvnili najnovšie nepriaznivé ekonomické údaje, ktoré zhoršili vyhliadky hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tento týždeň bude pre britskú menu dôležitý. Vo štvrtok (22. 9.) sa uskutoční zasadnutie menového výboru britskej centrálnej banky a navyše nový britský minister financií Kwasi Kwarteng by mal vo štvrtok a v piatok (23. 9.) vystúpiť so svojou prvou správou o vývoji financií s ďalšími podrobnosťami o zastropovaní cien energií a znížení daní.



Aj keď sa očakáva, že Bank of England (BoE) zvýši vo štvrtok hlavnú úrokovú sadzbu minimálne o 50 bázických bodov, ani predpoklad ďalšieho sprísnenia menovej politiky nedokázal kurz libry posilniť. Tento týždeň totiž zasadne menový výbor aj americkej centrálnej banky a očakávania ešte výraznejšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA než v prípade Británie viedli k podpore kurzu dolára.



Kurz libry dosiahol v dopoludňajších hodinách v porovnaní s americkým dolárom 1,1381 USD/GBP. To znamená pokles kurzu britskej meny o 0,5 %, čím sa britská mena opäť priblížila k 37-ročnému minimu na úrovni 1,1351 USD/GBP, ktorý zaznamenala v piatok 16. septembra.



Libra oslabila aj oproti euru, a to na 0,8777 GBP/euro. Dostala sa tak do blízkosti vyše 1,5-ročného minima, ktoré zaznamenala v piatok na úrovni 0,8783 GBP/EUR.



Od začiatku roka klesol kurz libry oproti doláru o 16 %. Britská mena tak smeruje k svojmu najhoršiemu roku od roku 2016, v ktorom Briti rozhodli o vystúpení z Európskej únie.