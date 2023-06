Britská libra sa dostala voči doláru najvyššie za 13 mesiacov

Londýn 14. júna (TASR) - Britská libra v stredu posilňovala voči americkému doláru najviac za posledných 13 mesiacov. Výmenný kurz libry oproti doláru sa popoludní držal nad hranicou 1,26 USD/GBP, najvyššie od apríla 2022. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Investori vyhodnocujú údaje prichádzajúce z ekonomiky a ich možné dosahy na rozhodovanie britskej centrálnej banky o menovej politike. Predbežné údaje naznačili, že britská ekonomika v apríli medzimesačne vzrástla o 0,2 %, pričom ju podporil najmä maloobchodný sektor.



Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca apríla 2023 prekvapujúco klesla a mzdy rástli pomalším tempom ako inflácia. To vytvára dodatočný tlak na Bank of England, aby zvážila, či bude v jej boji proti pretrvávajúcim cenovým tlakom potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb.



(1 EUR = 0,8585 GBP; 1 EUR = 1,0793 USD)