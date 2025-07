Britská libra smeruje k najhoršiemu mesiacu od rozpočtovej krízy

Londýn 31. júla (TASR) - Britská libra smeruje za júl k najvýraznejšiemu poklesu za takmer tri roky, keď prudší prepad zaznamenala naposledy počas rozpočtovej krízy na jeseň 2022. Vývoj britskej meny tak odzrkadľuje rastúcu dôveru investorov vo výhľad americkej ekonomiky, naopak, v prípade vyhliadok britskej ekonomiky sú pesimistickejší. Informovala o tom agentúra Reuters.



Kurz britskej libry klesol vo štvrtok oproti americkému doláru o 0,15 % na 1,322 USD/GBP. Britská mena sa oslabila aj oproti euru, a to o 0,4 % na 0,8646 GBP/EUR.



Za celý júl zaznamenala britská mena pokles kurzu oproti doláru o 3,7 %. To je najvýraznejší pokles od septembra 2022, keď Britániou otriasala kríza spôsobená plánmi rozsiahlych daňových úľav vtedajšej premiérky Liz Trussovej. Kurz libry vtedy klesol o 3,9 % a dosiahol historické minimum.



Od začiatku tohto roka síce kurz britskej meny oproti doláru vykazuje rast o takmer 6 %, avšak začiatkom júla predstavoval rast zhruba 10 %. Britskú menu ovplyvnili najnovšie ekonomické údaje z USA, ktoré naznačili pozitívnejšie vyhliadky vývoja americkej ekonomiky než tej britskej. Vplyv malo aj rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed ponechať úrokové sadzby opätovne nezmenené. Navyše, na základe komentárov šéfa Fedu Jeroma Powella sa so znížením sadzieb nedá počítať ani na nasledujúcom zasadnutí v septembri. Naopak, trhy sú presvedčené, že britská centrálna banka do konca roka zníži úrokové sadzby ešte dvakrát.