Britská medziročná inflácia klesla v januári na 3 %
Posilňuje to šance, že britská centrálna banka (BoE) budúci mesiac zníži svoje úrokové sadzby.
Autor TASR
Londýn 18. februára (TASR) - Britská medziročná inflácia klesla v januári na najnižšiu úroveň od marca minulého roka, čo posilňuje šance, že britská centrálna banka (BoE) budúci mesiac zníži svoje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Index spotrebiteľských cien klesol v januári na 3 % z decembrovej úrovne 3,4 %, oznámil v stredu britský štatistický úrad (ONS). Údaje potvrdzujú prognózu Bank of England, že inflácia sa v nasledujúcich mesiacoch spomalí smerom k dvojpercentnému cieľu, najmä vďaka zmierneniu rastu cien energií. BoE začiatkom februára ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 percenta, pričom signalizovala, že do úvahy prichádza ďalšie zníženie.
Britská ekonomika v poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla menej, ako sa očakávalo. BoE zároveň tento mesiac znížila svoje rastové prognózy. Centrálna banka teraz odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa tento rok zväčší o 0,9 % a v roku 2027 o 1,5 %. Predtým odhadovala na rok 2026 posilnenie výkonu ekonomiky o 1,25 % a na rok 2027 o 1,6 %.
