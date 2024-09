Britská medziročná inflácia v auguste stagnovala

Londýn 18. septembra (TASR) - Britská inflácia v auguste celkovo stagnovala, v sektore služieb však vzrástla, čo nahráva špekuláciám, že centrálna banka (Bank of England, BoE) tento týždeň ponechá úrokové sadzby na súčasnej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Medziročná inflácia zostala v auguste na júlovej úrovni 2,2 %, oznámil v stredu britský štatistický úrad ONS. BoE, ktorá začiatkom minulého mesiaca znížila úrokové sadzby na 5 %, očakávala v auguste infláciu na úrovni 2,4 %. Vo svojej najnovšej prognóze predpokladá, že index spotrebiteľských cien sa do konca roka 2024 zvýši na približne 2,75 %. Inflácia v službách vzrástla na 5,6 % z júlových 5,2 %. Ukazovateľ, ktorý odráža cenové tlaky v domácej ekonomike, pozorne sleduje centrálna banka.



ONS uviedol, že infláciu v službách pomohli zvýšiť ceny leteniek, ktoré v období od júla do augusta vzrástli o 22,2 %. Tento skok bol podľa úradu druhý najväčší od začiatku záznamov v roku 2001.



Labouristická vláda premiéra Keira Starmera v reakcii na novú štatistiku uviedla, že inflácia sa zdá byť zvládnuteľnejšou, hoci ceny zostávajú vysoké. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny energií, potravín a tabaku, sa zvýšila na mesačnej aj medziročnej báze.