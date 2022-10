Britská miera nezamestnanosti je najnižšia od roku 1974

Londýn 11. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve počas troch mesiacov od júna do augusta klesla na 3,5 % z 3,6 % v predchádzajúcich mesiacoch, uviedol britský štatistický úrad. To je najmenej od roku 1974. Dôvodom zníženia však bol rekordný nárast počtu ľudí, ktorí opustili pracovný trh.



Počet ľudí klasifikovaných ako neaktívnych, teda tých, ktorí nepracujú a ani si prácu nehľadajú, v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi (marec až máj) stúpol o 252.000. To bol najprudší nárast od začiatku zaznamenávania údajov v roku 1971, uviedli štatistici.



Ekonómovia počítali s tým, že miera nezamestnanosti zostane na úrovni 3,6 %.