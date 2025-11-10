< sekcia Ekonomika
Britská ministerka financií naznačila zvýšenie daní
Minulý týždeň denník Times informoval, že Reevesová považuje zvýšenie daní fyzických osôb za jedno z hlavných opatrení, ktoré sa chystá oznámiť vo svojom rozpočte.
Autor TASR
Manchester 10. novembra (TASR) - Britská ministerka financií Rachel Reevesová naznačila, že vzhľadom na situáciu v ekonomike bude potrebné zvýšiť dane. Vláda by mohla dodržať svoj sľub nezvyšovať dane pracujúcim, to by si však vyžiadalo bolestivé opatrenia, ako sú výrazné škrty v investíciách, povedala ministerka v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ministerkino vyjadrenie predstavuje zatiaľ najjasnejší signál, že návrh rozpočtu, ktorý plánuje predložiť 26. novembra, bude obsahovať zvýšenie daní. Labouristická strana súčasného premiéra Keira Starmera pred parlamentnými voľbami v júli 2024 sľubovala, že v prípade víťazstva nezvýši dane z príjmu fyzických osôb ani príspevky na sociálne zabezpečenie a daň z pridanej hodnoty (DPH). „Samozrejme, bolo by možné dodržať záväzky z volebného programu, ale to by si vyžadovalo kroky, ako sú výrazné škrty v kapitálových výdavkoch,“ povedala Reevesová pre rozhlasovú stanicu BBC. Návrh rozpočtu pracuje s opatreniami na daňovej aj výdavkovej strane, dodala s tým, že pred jeho zverejnením 26. novembra bližšie informácie neposkytne.
Minulý týždeň denník Times informoval, že Reevesová považuje zvýšenie daní fyzických osôb za jedno z hlavných opatrení, ktoré sa chystá oznámiť vo svojom rozpočte. Podľa zdrojov denníka toto stanovisko tlmočila aj britskému Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR).
