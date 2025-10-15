< sekcia Ekonomika
Britská ministerka financií potvrdila, že zvažuje ďalšie zvýšenie daní
Ekonómovia predpokladajú, že Reevesová bude musieť do budúcoročného rozpočtu (rozpočtový rok sa začína v apríli) získať z daní približne 30 miliárd libier (34,44 miliardy eur).
Autor TASR
Londýn 15. októbra (TASR) - Britská ministerka financií Rachel Reevesová uviedla, že v návrhu rozpočtu, ktorý predloží koncom novembra, zvažuje zvýšenie daní aj zoškrtanie výdavkov. Potvrdila tak už niekoľkokrát prezentované odhady, že po zvýšení daní v tomto roku čaká Britov ďalšie zvyšovanie daňovej záťaže. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ekonómovia predpokladajú, že Reevesová bude musieť do budúcoročného rozpočtu (rozpočtový rok sa začína v apríli) získať z daní približne 30 miliárd libier (34,44 miliardy eur). Náklady vlády na správu dlhu totiž vzrástli výraznejšie než sa čakalo, navyše zrušili sa plány na škrty v oblasti sociálneho zabezpečenia a navyše sa objavili signály, že prognózy rastu sa budú musieť revidovať smerom nadol.
„Čakajú nás veľké výzvy a nedá sa im vyhnúť,“ povedala Reevesová pre televíznu stanicu Sky News. Zároveň dodala, že sa diskutuje ako o daniach, tak o výdavkoch štátu.
Pred parlamentnými voľbami v júli 2024 predstavitelia labouristov sľubovali, že nezvýšia daň z pridanej hodnoty či sadzby dane z príjmu. V poslednom období sa však stále viac hovorí o tom, že tieto sľuby Reevesová pravdepodobne nedodrží.
(1 EUR = 0,8712 GBP)
Ekonómovia predpokladajú, že Reevesová bude musieť do budúcoročného rozpočtu (rozpočtový rok sa začína v apríli) získať z daní približne 30 miliárd libier (34,44 miliardy eur). Náklady vlády na správu dlhu totiž vzrástli výraznejšie než sa čakalo, navyše zrušili sa plány na škrty v oblasti sociálneho zabezpečenia a navyše sa objavili signály, že prognózy rastu sa budú musieť revidovať smerom nadol.
„Čakajú nás veľké výzvy a nedá sa im vyhnúť,“ povedala Reevesová pre televíznu stanicu Sky News. Zároveň dodala, že sa diskutuje ako o daniach, tak o výdavkoch štátu.
Pred parlamentnými voľbami v júli 2024 predstavitelia labouristov sľubovali, že nezvýšia daň z pridanej hodnoty či sadzby dane z príjmu. V poslednom období sa však stále viac hovorí o tom, že tieto sľuby Reevesová pravdepodobne nedodrží.
(1 EUR = 0,8712 GBP)