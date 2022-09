Britská nezamestnanosť klesla od mája do júla na 48-ročné minimum

Londýn 13. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve klesla v trojmesačnom období od mája do júla na najnižšiu úroveň za 48 rokov.



Miera nezamestnanosti sa znížila na 3,6 %, uviedol britský štatistický úrad ONS. To bolo najmenej od trojmesačného obdobia od mája do júla 1974. Ekonómovia počítali s 3,8 %.



Priemerná mzda vrátane odmien v uvedenom období medziročne stúpla o 5,5 %, pričom sa očakával nárast o 5,4 %. Bez započítania odmien sa mzda zvýšila o 5,2 % (prognózy: + 5 %).