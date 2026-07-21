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Britská nezamestnanosť sa za tri mesiace do konca mája nezmenila
Celkový počet pracujúcich v krajine sa počas marca až mája v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím zvýšil o 148.000 na 34,475 milióna.
Autor TASR
Londýn 21. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii sa počas marca až mája nezmenila a zostala na úrovni 4,9 % napriek očakávaniam, že sa zvýši na 5 %. Počet nezamestnaných Britov oproti predošlému trojmesačnému obdobiu klesol o 17.000 na 1,76 milióna. Znížil sa počet tých, ktorí sú bez práce od šiestich do 12 mesiacov, aj počet ľudí hľadajúcich si zamestnanie viac ako 12 mesiacov. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil britský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet nezamestnaných v Británii zvýšil o 81.000. Stúpol počet ľudí, ktorí sú bez práce od šiestich do 12 mesiacov, aj počet tých, ktorí nemajú zamestnanie viac ako 12 mesiacov.
Celkový počet pracujúcich v krajine sa počas marca až mája v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím zvýšil o 148.000 na 34,475 milióna. Išlo o najväčší rast od trojmesačného obdobia do záveru júla 2025. Analytici predpokladali, že počet zamestnancov vzrastie len o 85.000.
Medziročne počet zamestnancov v Spojenom kráľovstve stúpol o 340.000, pričom sa zvýšil počet pracujúcich na plný aj čiastočný úväzok. Počet ľudí s druhým zamestnaním sa počas marca až mája zväčšil na 1,278 milióna. Znamená to, že druhé zamestnanie malo 3,7 % pracujúcich Britov.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa počet nezamestnaných v Británii zvýšil o 81.000. Stúpol počet ľudí, ktorí sú bez práce od šiestich do 12 mesiacov, aj počet tých, ktorí nemajú zamestnanie viac ako 12 mesiacov.
Celkový počet pracujúcich v krajine sa počas marca až mája v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím zvýšil o 148.000 na 34,475 milióna. Išlo o najväčší rast od trojmesačného obdobia do záveru júla 2025. Analytici predpokladali, že počet zamestnancov vzrastie len o 85.000.
Medziročne počet zamestnancov v Spojenom kráľovstve stúpol o 340.000, pričom sa zvýšil počet pracujúcich na plný aj čiastočný úväzok. Počet ľudí s druhým zamestnaním sa počas marca až mája zväčšil na 1,278 milióna. Znamená to, že druhé zamestnanie malo 3,7 % pracujúcich Britov.