Britská poisťovňa Prudential plánuje oddeliť svoj americký biznis

Londýn 11. augusta (TASR) - Britská životná poisťovňa Prudential plánuje odčlenenie svojej americkej divízie Jackson a do budúcnosti sa chce viac zameriavať na Afriku, a najmä na svoj najväčší trh - Áziu. Reaguje tak na tlak jedného z investorov, ktorý už na začiatku roka začal od spoločnosti požadovať, aby sa rozdelila.



Rozhodnutie poisťovne Prudential, ktoré nasledovalo po oznámení poklesu prevádzkového zisku, viedlo k rastu ceny akcií na dvojmesačné maximum. Investori tak privítali krok, aký predtým urobili konkurenčné Standard Life a Old Mutual. V prípade Prudential začal tlak vyvíjať americký hedžový fond Third Point, ktorý vo februári získal v poisťovni 5-percentný podiel.



"Nový model spoločnosti Prudential bude zameraný na rastové trhy," povedal šéf poisťovne Mike Wells s tým, že (americká divízia) Jackson sa odčlení. Európsku divíziu M&G odčlenil Prudential už minulý rok.



Celkový prevádzkový zisk Prudential za 1. polrok dosiahol 2,5 miliardy USD (2,12 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 3 %. Pod výsledky sa podpísal vplyv pandémie nového koronavírusu. Výsledky v negatívnom smere najviac ovplyvnila práve americká divízia Jackson, ktorej prevádzkový zisk klesol o 19 %. Naopak, prevádzkový zisk Prudential na ázijskom trhu vzrástol o 14 %.



(1 EUR = 1,1783 USD)