Britská pošta Royal Mail plánuje zrušiť tisíce pracovných miest

Londýn 14. októbra (TASR) - Britský poštový operátor Royal Mail by mohol do konca augusta budúceho roka zrušiť 5000 až 6000 pracovných miest a varoval pred ďalším prepúšťaním v prípade pokračovania štrajkov. Výsledkom by mohlo byť zrušenie až 10.000 miest, upozornila v piatok materská skupina International Distribution Service. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Spoločnosť je v ostrom spore so svojou najväčšou odborovou organizáciou a z obrovských finančných strát obvinila protestné akcie.



"Naša prevádzková pracovná sila, počet zamestnancov na plný úväzok, sa možno bude musieť do konca augusta 2023 znížiť o odhadovaných 10.000," uviedla materská skupina International Distribution Service vo vyhlásení.



Spoločnosť tvrdí, že jej pozícia sa "zhoršila v dôsledku kombinácie vplyvu sporov, neschopnosti dosiahnuť zlepšenia produktivity, na ktorom sa dohodla s odbormi a zhoršujúcich sa objemov balíkov".



Tisíce zamestnancov pošty vstúpili v auguste do štrajku za zvýšenie platov, ktoré zaostávajú za infláciou.



Odborový zväz CWU, ktorý zastupuje 115.000 zamestnancov pošty Royal Mail, viedol štrajky aj v septembri a začiatkom októbra a pohrozil ďalšími štrajkmi tento a nasledujúci mesiac.



"Royal Mail nalieha na CWU, aby okamžite odvolal plánované štrajky a prijal našu ponuku na rokovania s cieľom urýchlene nájsť riešenie súčasného sporu," uviedla v piatok materská spoločnosť International Distributions Services.



Návrhy Royal Mail z minulého mesiaca, aby sa sporom o mzdy zaoberal arbitrážny súd, ako aj zmena politiky po mesiacoch neúspešných rokovaní, rozhnevali CWU.



Royal Mail vykázala za 1. polrok upravenú prevádzkovú stratu 219 miliónov libier (253,14 milióna eur), vrátane asi 70 miliónov GBP za tri dni štrajkov v tomto období. A odhaduje, že straty za celý rok budú zruba 350 miliónov GBP. Ale mohli by byť ešte vyššie, až 450 miliónov GBP, ak budú štrajky pokračovať a čoraz viac zákazníkov prejde k iným poskytovateľom poštových služieb.



Royal Mail, bývalý britský poštový monopol, nedávno zmenil názov svojej holdingovej spoločnosti na International Distributions Services z Royal Mail Plc.



(1 EUR = 0,86513 GBP)