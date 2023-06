Britská potravinová inflácia sa spomaľuje

Londýn 27. júna (TASR) - Ceny v britských obchodoch vrátane cien potravín spomalili v júni tempo rastu, potravinová inflácia sa však naďalej drží na dvojcifernej úrovni. Poukázal na to v utorok zverejnený prieskum Konzorcia britského maloobchodu (BRC). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konzorcium uviedlo, že celková medziročná inflácia v obchodoch dosiahla v júni 8,4 %. V máji dosiahla 9 %, čo predstavovalo najvyšší rast cien v obchodoch od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2005. Júnové údaje čiastočne ovplyvnilo zmiernenie rastu cien potravín, ale aj pokles cien oblečenia a elektrospotrebičov.



Najmä spomaľovanie rastu cien potravín je pre Britov dobrá správa. Medziročne sa ceny v júni zvýšili o 14,6 % po 15,4-percentnom raste v máji. Znamená to miernejší rast cien potravín druhý mesiac po sebe.



Ceny čerstvých potravín rástli výraznejšie než ceny potravín celkovo, aj v tomto prípade sa však inflácia zmiernila. Zatiaľ čo v máji sa ceny čerstvých potravín v Británii zvýšili medziročne o 17,2 %, v júni ich rast dosiahol 15,7 %. Šéfka BRC Helen Dickinsonová uviedla, že ak sa súčasný trend nezmení, potravinová inflácia by sa mala dostať na jednocifernú úroveň ku koncu tohto roka.