Britský minister financií K. Kwarteng končí vo funkcii

Londýn 14. októbra (TASR) - Britský minister financií Kwasi Kwarteng údajne po necelých šiestich týždňoch skončil vo funkcii. Podľa mediálnych správ ho odvolala premiérka Liz Trussová. Dôvodom je rastúci politický tlak a turbulencie na finančných trhoch, ktoré spôsobil jeho kontroverzný rozpočet predstavený 23. septembra. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a CNBC.



Trussová by mala ešte v piatok na tlačovej konferencii okrem Kwartengovho odvolania tiež oznámiť, že vláda zmení fiškálnu stratégiu a nebude sa pridržiavať tej, ktorú ako minister financií načrtol.



Kwartengov rozpočet počítal s rozsiahlymi daňovými škrtmi, ktoré mali výrazne zvýšiť deficit, a spôsobil oslabenie libry rovnako turbulencie na britskom finančnom trhu, pričom mnoho britských dôchodkových fondov sa ocitlo na pokraji kolapsu. Nakoniec musela situáciu intervenciami upokojovať britská centrálna banka (BoE).



Kwarteng chcel napríklad zrušiť zvýšenie firemnej dane svojho predchodcu Rishiho Sunaka z 19 % na 25 %, čo by do roku 2026 spôsobilo v rozpočte výpadky vo výške 19 miliárd GBP (21,96 miliardy eur).



(1 EUR = 0,86513 GBP)