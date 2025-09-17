< sekcia Ekonomika
Britská spoločnosť GSK investuje 30 miliárd USD v USA
Farmaceutické firmy čelia totiž tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyrábali viac liekov v USA.
Autor TASR
Londýn 17. septembra (TASR) - Britská farmaceutická skupina GSK v stredu oznámila, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov investuje v Spojených štátoch 30 miliárd USD (25,41 miliardy eur). Farmaceutické firmy čelia totiž tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyrábali viac liekov v USA. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Investície, oznámené v prvý deň Trumpovej štátnej návštevy v Spojenom kráľovstve, posilnia výskum a vývoj spoločnosti GSK, ako aj výrobné kapacity v USA, uviedla spoločnosť.
Trump po svojom znovuzvolení zaviedol sériu ciel v snahe prinútiť rôzne odvetvia zvýšiť produkciu v USA a obvinil ich, že prispievajú k „nespravodlivému“ obchodnému deficitu Spojených štátov.
„Tento týždeň štátna návšteva spája dve krajiny, ktoré sú svetovým lídrom v oblasti vedy a inovácií v zdravotníctve,“ uviedla vo vyhlásení šéfka spoločnosti GSK Emma Walmsleyová.
Záväzok farmaceutickej spoločnosti zahŕňa plán v hodnote 1,2 miliardy USD na výstavbu továrne na biologické liečivá v Pensylvánii, na vývoj respiračných a protirakovinových liečebných postupov a vývoj umelej inteligencie v piatich výrobných závodoch v USA.
Spoločnosť GSK uviedla, že v Spojených štátoch už zamestnáva približne 15.000 ľudí a jej investície vytvoria „stovky vysokokvalifikovaných pracovných miest“.
(1 EUR = 1,1807 USD)
