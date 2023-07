Britská vláda: Čína je najväčšia hrozba pre národnú bezpečnosť

Londýn 11. júla (TASR) - Britské úrady v uplynulom roku z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť aktívne zasahovali pri ôsmich pokusoch o prevzatie domácich firiem čínskymi záujemcami. To bolo viac ako v prípade ktorejkoľvek inej krajiny na svete, uviedol podpredseda britskej vlády Oliver Dowden. Čína predstavuje "najväčšiu štátnu hrozbu" pre hospodársku bezpečnosť Spojeného kráľovstva, povedal v rozhovore, z ktorého citoval v utorok portál bbc.com.



Na základe zákona o národnej bezpečnosti a investíciách z roku 2021 má vláda v Londýne právomoc zablokovať alebo vyžadovať nápravné opatrenia v prípade investícií, ktoré sa považujú za rizikové pre národnú bezpečnosť.



V britskom záujme nie je prerušiť väzby s Čínou, je však potrebné mať jasno v otázke ochrany národnej bezpečnosti, rovnako ako to robia Čínania, povedal Dowden.



Úrad britskej vlády oznámil, že v minulom finančnom roku dostal 866 oznámení o možných hrozbách pre národnú bezpečnosť v rôznych oblastiach, ako sú obrana, energetika, pokročilé materiály a komunikácie. Predmetom dôkladnejšieho posúdenia bolo 65 plánovaných akvizícií, z nich 42 % sa týkalo potenciálnych nadobúdateľov z Číny, 32 % zo Spojeného kráľovstva a 20 % z USA, spresnil Dowden.



Úrad vlády podľa jeho vyjadrenia väčšinu z týchto transakcií schválil, v 15 prípadoch ale vydal definitívne rozhodnutia o zablokovaní, zrušení alebo uložení dodatočných podmienok s cieľom chrániť národnú bezpečnosť. Osem z týchto rozhodnutí sa týkalo nadobúdateľov spojených s Čínou, štyri so Spojeným kráľovstvom a tri s USA, špecifikoval Dowden.



Čínske firmy sa v posledných rokoch stali terčom záujmu regulačných orgánov na celom svete v dôsledku obáv, že by ich vláda v Pekingu mohla využívať na špionážne účely. Medzi najznámejšie príklady patrí telekomunikačný gigant Huawei, ktorému v roku 2020 zakázali podieľať sa na budovaní mobilných sietí 5G v Spojenom kráľovstve. K obdobným rozhodnutiam pristúpili aj iné krajiny.