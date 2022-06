Britská vláda nariadila preskúmať maloobchodný trh s palivami

Londýn 13. júna (TASR) - Britská vláda požiadala úrad pre hospodársku súťaž, aby preskúmal maloobchodný trh s palivami a zistil, či sa zníženie dane z palív prenieslo na spotrebiteľov, keďže ceny na čerpacích staniciach dosiahli bezprecedentné maximá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa britského ministra obchodu a energetiky Kwasiho Kwartenga by vyšetrovanie malo odhaliť, prečo ceny palív vždy rýchlo stúpajú, ale pomaly klesajú.



Globálne ceny ropy prudko vzrástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a znovuotvorenia ekonomík po pandémii ochorenia COVID-19.



Británia preto v marci na jeden rok znížila daň na palivá o 5 centov na liter v rámci balíka pomoci vo výške 5 miliárd libier (5,88 miliardy eur), aby zmiernila záťaž pre motoristov a celkovú krízu životných nákladov.



Ceny palív však aj naďalej stúpajú a podľa údajov spoločnosti Experian Catalist sa priemerné náklady na naplnenie rodinného auta minulý týždeň prvýkrát zvýšili nad 100 GBP.



"Britský ľud je správne frustrovaný z toho, že to nie vždy vyzerá tak, že bol balík 5 miliárd GBP prenesený do koncových cien," uviedol Kwarteng v liste pre Úradu pre hospodársku súťaž a trhy (CMA). Poukázal pritom na fakt, že v niektorých mestách sú ceny vyššie ako v susedných mestách.



Dodal, že úrad by mal preskúmať "zdravú" konkurenciu na trhu, regionálne faktory vrátane lokalizovanej konkurencie a akékoľvek ďalšie kroky, ktoré by vláda alebo CMA mohli podniknúť na posilnenie konkurencie.



Požiadal pritom úrad o predbežnú správu do 7. júla.



(1 EUR = 0,85048 GBP)