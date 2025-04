Britská vláda nebude reagovať unáhlene na prípadné nové americké clá

Londýn 2. apríla (TASR) - Britská vláda naďalej verí v dosiahnutie obchodnej dohody so Spojenými štátmi a nebude reagovať unáhlene na prípadné nové americké clá, vyhlásila v stredu ministerka financií Rachel Reevesová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vláda Spojeného kráľovstva sa usiluje o novú dohodu s USA, ktorá by jej mohla pomôcť vyhnúť sa novým clám alebo ich aspoň zmierniť. „Ponúkanou cenou je dobrá hospodárska dohoda medzi nami a Spojenými štátmi, neurobíme nič, čo by ju ohrozilo,“ povedala Reevesová parlamentnému výboru.



Ministerka dodala, že Londýn diskutuje s Európskou úniou (EÚ) a ďalším krajinami o „primeranej reakcii“, pričom uviedla, že hovorila s európskym komisárom Valdisom Dombrovskisom. Vláda sa chce podľa nej vyhnúť reakcii, ktorá by mohla znamenať len pózu, a namiesto toho uprednostňuje „jasný prístup“, keďže sa snaží podporiť britskú ekonomiku, ktorá zápasí s problémami.



V súčasnosti sú USA najväčším obchodným partnerom Spojeného kráľovstva. Britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (Office for Budget Responsibility, OBR) odhadol, že americké clá vo výške až 20 % by znížili hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva o 0,6 % vo fiškálnom roku 2026 - 2027.