Britská vláda nevylučuje prípadné odvetné clá voči USA
Autor TASR
Londýn 23. februára (TASR) - „Nič nevylučujeme,“ reagovala britská vláda na najnovšie kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa po verdikte Najvyššieho súdu USA zrušiť väčšinu jeho ciel zavedených v minulom roku. Trump na rozhodnutie súdu reagoval oznámením, že zavedie globálne clo vo výške 10 %, ktoré následne zvýšil na 15 %. Pre Britániu to znamená, že na mnohé tovary budú Američania uplatňovať vyššie clá. Informovala o tom agentúra DPA.
Britská vláda uviedla, že nevylučuje možné recipročné clá na americké tovary a služby, v prvom rade sa však chce sústrediť na „konštruktívnu spoluprácu“ s vládou USA. Obchodná vojna by britské firmy iba poškodila, dodala.
Oznámenie Trumpa o 15-percentných clách zo soboty (21. 2.) vyvolalo pozdvihnutie v Britskej obchodnej komore. Tá varovala, že zmena v oblasti ciel bude pre „mnohé britské tovary“ smerujúce do USA znamenať zvýšenie colných sadzieb z pôvodných 10 %.
Na otázku, aké kroky plánuje Londýn urobiť v reakcii na rozhodnutie Trumpa, hovorca britskej vlády uviedol, že „postoj Británie k USA bol vždy pragmatický“. Dodal, že s Američanmi „naďalej vedú produktívne rokovania“, pričom diskusie prebiehajú na všetkých úrovniach. „V tejto chvíli však vláda nič nevylučuje,“ dodal hovorca.
