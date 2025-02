Britská vláda plánuje výrazne zrýchliť rozvoj jadrovej energie

Londýn 6. februára (TASR) - Britská vláda výrazne urýchli rozvoj jadrovej energie v krajine, vyhlásil vo štvrtok premiér Keir Starmer. Energetická bezpečnosť bola podľa neho príliš dlho "rukojemníkom" ruského prezidenta Vladimira Putina. Tomu "urobím koniec", povedal premiér a dodal, že Spojené kráľovstvo sa opäť zapája do "globálnych pretekov o jadrovú energiu". TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vláda okrem iného plánuje uľahčiť výstavbu takzvaných malých modulárnych reaktorov (SMR), ktoré sa v Spojenom kráľovstve zatiaľ nepoužívajú. Poslednú jadrovú elektráreň v krajine postavili v roku 1995. Elektráreň Hinkley Point C na juhozápadnom pobreží Anglicka je v súčasnosti vo výstavbe. Podľa vlády bolo odvetvie jadrovej energie utlmené predpismi, a preto sa investície neuskutočnili. Spojené kráľovstvo má v súčasnosti deväť funkčných jadrových reaktorov. Mnohé z nich sa však blížia ku koncu svojej životnosti.



Britská vláda ešte pod vedením bývalého premiéra Rishiho Sunaka v januári 2024 schválila stratégiu rozvoja energie z jadra. Na jej základe mala v horizonte 25 rokov v Spojenom kráľovstve vzniknúť flotila nových jadrových reaktorov. Spolu by potom britské jadrové elektrárne mali mať kapacitu 24 gigawattov (GW), čo by podľa vtedajších prepočtov stačilo na pokrytie štvrtiny očakávanej spotreby elektriny v krajine.