Britská vláda podporí ekonomiku a trh práce 30 mld. libier

Londýn 8. júla (TASR) - Británia poskytne na podporu ekonomiky a trhu práce celkovo 30 miliárd libier (33,36 miliardy eur). Oznámil to v stredu minister financií Rishi Sunak. Opatrenia zahrnujú podporu firmám na udržanie pracovných miest, ďalej podporu trhu s nehnuteľnosťami, cestovnému ruchu či sektoru služieb, najmä v oblasti ubytovania a stravovania.



"Chcem, aby bolo každému jasné, že nebudem akceptovať nezamestnanosť ako nevyhnuteľný vývoj situácie," povedal Sunak počas prezentácie plánu podpory ekonomiky v parlamente.



Šiesta najväčšia ekonomika sveta zaznamenala v marci a apríli pokles o 25 % a za celý rok počíta s rekordným prepadom. Nezamestnanosť sa pravdepodobne viac než zdvojnásobí približne na 10 %.



Opatrenia britskej vlády na podporu zamestnanosti počítajú s príspevkom pre firmy vo výške 1000 libier za každého zamestnanca, ktorý sa po skončení nútenej dovolenky vráti koncom októbra (program vládnej pomoci na zachovanie pracovných miest sa vtedy skončí) do práce a na svojom mieste zotrvá najmenej do konca januára. Toto opatrenie bude stáť vládu viac než 9 miliárd libier, keďže program vládnej pomoci pokrýva približne 9 miliónov pracovných pozícií.



Ďalšie miliardy libier vyčlení vláda na vytvorenie pracovných miest pre mladých ľudí do 24 rokov a ekonomiku podporí aj prostredníctvom zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) v oblasti cestovného ruchu a reštauračných služieb z 20 % na 5 % na najbližších šesť mesiacov. Vláda zároveň podporí realitný trh výrazným zvýšením hranice, od ktorej sa platí daň z nákupu nehnuteľnosti. Oproti pôvodnej hranici 125.000 libier sa daň bude platiť až od 500.000 libier.



(1 EUR = 0,89923 GBP)