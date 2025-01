Britská vláda podporila výstavbu tretej dráhy na Heathrow

Londýn 29. januára (TASR) - Britská labouristická vláda v stredu podporila výstavbu tretej pristávacej dráhy na rušnom londýnskom letisku Heathrow. Ministerka financií Rachel Reevesová pritom uviedla, že to pomôže rastu ekonomiky pri rešpektovaní klimatických cieľov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Napriek odporu ochrancov životného prostredia, londýnskeho starostu a niektorých labouristických poslancov je premiér Keir Starmer odhodlaný realizovať veľké infraštruktúrne projekty. Chce tak podporiť rast britskej ekonomiky, ktorá sa od jeho nástupu k moci vlani v júli len ťažko rozbieha.



Heathrow, najrušnejšie letisko v Európe podľa počtu cestujúcich, privítalo minulý rok rekordných 83,9 milióna pasažierov po tom, ako sa globálny letecký sektor zotavil z turbulentných rokov pandémie ochorenia COVID-19.



"Tretia dráha a infraštruktúra, ktorá je s ňou spojená, by odomkli miliardy libier súkromných peňazí na stimuláciu dodávateľského reťazca v Spojenom kráľovstve počas výstavby," povedal generálny riaditeľ Heathrow Thomas Woldbye.



Po rokoch súdnych sporov britský Najvyšší súd na konci roka 2020 rozhodol, že Heathrow môže postaviť tretiu dráhu, čím zrušil rozhodnutie o zablokovaní výstavby z environmentálnych dôvodov.



Zatiaľ čo konzervatívna vláda v tom čase uviedla, že stavebné práce by sa mohli začať v roku 2022, projekt bol odložený pre ďalšie prekážky a otrasy spôsobené pandémiou nového koronavírusu.



Pred desiatimi rokmi boli náklady na výstavbu novej pristávacej dráhy odhadované na 14 miliárd libier (16,72 miliardy eur), ale vzhľadom na infláciu sa predpokladá, že budú vyššie o desiatky miliárd libier.



"Budeme spolupracovať so súkromným sektorom, aby sme dodali infraštruktúru, ktorú naša krajina zúfalo potrebuje," uviedla Reevesová počas svojho prejavu v Oxfordshire, severozápadne od Londýna.



Sľúbila, že zájde ešte ďalej, aby naštartovala ekonomiku. Predstavila zároveň plány na vytvorenie koridoru rastu medzi univerzitnými mestami Oxford a Cambridge. Schéma, ktorá poskytuje lepšie dopravné spojenie a dostupné bývanie, má potenciál stať sa európskym Silicon Valley, domnieva sa vláda.



Generálny riaditeľ írskej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary v separátnej správe skonštatoval, že podľa neho tretia pristávacia dráha na letisku Heathrow v blízkej dobe postavená nebude.



Podľa O'Learyho, ktorého letecká spoločnosť sa vždy vyhýba Heathrow pre vysoké poplatky, britská vláda by sa mala zamerať na rozvoj ďalších letísk a zníženie poplatkov pre cestujúcich v leteckej doprave (APD), ak chce podporiť ekonomický rast.



Reevesová vo svojom rozpočte v októbri 2024 oznámila totiž zvýšenie APD od finančného roka 2026/2027. Pre pasažierov, ktorí cestujú ekonomickou triedou na krátke vzdialenosti, plánuje zvýšiť APD z 13 GBP na 15 GBP.



Podľa O'Learyho APD vo výške 15 GBP predstavuje "daň vo výške 33 % z priemernej ceny letenky Ryanairu".



(1 EUR = 0,83723 GBP)