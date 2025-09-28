< sekcia Ekonomika
Britská vláda poskytne automobilke Jaguar Land Rover finančnú pomoc
Vláda poskytne automobilke záruku na úver vo výšky 1,5 miliardy GBP (1,72 miliardy eur), uviedol minister hospodárstva Peter Kyle. Úver poskytne komerčná banka.
Autor TASR
Coventry 28. septembra (TASR) – Britská vláda poskytne automobilke Jaguar Land Rover (JLR) zasiahnutej kybernetickým útokom finančnú pomoc. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Vláda poskytne automobilke záruku na úver vo výšky 1,5 miliardy GBP (1,72 miliardy eur), uviedol minister hospodárstva Peter Kyle. Úver poskytne komerčná banka.
Britská vláda hľadala možnosti, ako podporiť automobilku a jej dodávateľský reťazec, pričom niektorí malí dodávatelia uviedli, že im zostáva maximálne 1 týždeň, kým im dôjdu hotovostné prostriedky.
Automobilka sa 31. augusta stala terčom kybernetického útoku a výroba v závodoch vo Veľkej Británii bude pozastavená minimálne do 1. októbra. Spoločnosť Jaguar Land Rover oznámila, že nepretržite pracuje na bezpečnom obnovení prevádzky. Spolupracuje pritom so špecialistami, Národným centrom pre kybernetickú bezpečnosť a políciou.
„Tento kybernetický útok nebol len útokom na ikonickú britskú značku, ale aj na náš automobilový sektor, ktorý je svetovým lídrom, a na ženy a mužov, ktorých živobytie závisí od neho,“ uviedol Kyle.
Stále nie je jasné, kto stojí za kybernetickým útokom. Britská automobilka JLR je súčasťou indickej skupiny Tata. Podľa automobilky útočníci ukradli „niektoré dáta“, ale neuviedla žiadne podrobnosti.
(1 EUR = 0,874 GBP)