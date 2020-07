Britská vláda požiadala Japonsko o pomoc pri budovaní 5G sietí

Tokio/Londýn 20. júla (TASR) - Britská vláda požiadala Japonsko o pomoc pri budovaní bezdrôtových sietí novej generácie (5G) bez zapojenia čínskeho koncernu Huawei Technologies, uviedol v nedeľu (19. 7.) japonský denník Nikkei. To je považované za ďalší krok v globálnej technologickej a bezpečnostnej vojne medzi USA a Čínou.



Británia menovala spoločnosti NEC Corp a Fujitsu Ltd ako potenciálnych alternatívnych dodávateľov namiesto Huawei, informoval Nikkei bez uvedenia zdrojov.



Britskí predstavitelia sa vo štvrtok (16. 7.) stretli v Tokiu s japonskými predstaviteľmi. To bolo dva dni po tom, ako Londýn rozhodol, že v budúcnosti sa pri výstavbe 5G sietí nebudú môcť v krajine používať technológie čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei. Navyše komponenty Huawei, ktoré sa už používajú, sa budú musieť odstrániť do konca roka 2027.



Podľa japonského denníka tento krok odráža snahu Británie o to, aby prilákala nových dodávateľov telekomunikačného vybavenia, čo by zvýšilo konkurenciu a pomohlo znížiť náklady britských telekomunikačných operátorov pri budovaní 5G sietí.