Britská vláda pravdepodobne koncom novembra oznámi zvýšenie daní
Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Britská ministerka financií Rachel Reevesová naznačila, že tento mesiac oznámi zvýšenie daní. Ekonomika je v horšom stave, než vláda predpokladala, keď vlani nastúpila do úradu, uviedla v utorok na výročnej konferencii svojej Labouristickej strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
„Výkonnosť v oblasti produktivity, ktorú sme zdedili po predchádzajúcej vláde, je slabšia, než sme si pôvodne mysleli,“ povedala Reevesová, ktorá má 26. novembra zverejniť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Británia zároveň čelí ďalším výzvam vrátane ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa, nestabilných dodávateľských reťazcov a nárastu nákladov na vládne pôžičky, dodala. Hoci mnohé z ekonomických výziev sú globálneho charakteru, Británia je obzvlášť ohrozená pre vysoké zadlženie po „rokoch zlého hospodárenia“ Konzervatívnej strany, ktorá bola pri moci 14 rokov do roku 2024, zdôraznila ministerka.
Britská ekonomika, šiesta najväčšia na svete, od globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009 zaostáva za svojím dlhodobým priemerným výkonom. Reevesová vo svojom prejave neuviedla žiadne podrobnosti o tom, aké dane plánuje zvýšiť. Povedala len, že rozpočet prinesie „rast a spravodlivosť“ s dôrazom na posilnenie preťaženého verejného zdravotníctva, odbúranie štátneho dlhu a zníženie inflácie.
