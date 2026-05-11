Britská vláda predloží zákon o úplnom zoštátnení oceliarní British Ste
Už v minulom roku štát prevzal prevádzkovú kontrolu nad oceliarňou v Scunthorpe na severe Anglicka, aby ju ochránil pred hroziacim zatvorením zo strany čínskych vlastníkov.
Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Britská vláda tento týždeň predloží návrh zákona o úplnom zoštátnení oceliarskeho koncernu British Steel. Oznámil to v pondelok premiér Keir Starmer. Už v minulom roku štát prevzal prevádzkovú kontrolu nad oceliarňou v Scunthorpe na severe Anglicka, aby ju ochránil pred hroziacim zatvorením zo strany čínskych vlastníkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a DPA.
Čínska oceliarska spoločnosť Jingye získala závod, v ktorom pracuje približne 3500 ľudí, začiatkom roka 2020 v rámci konkurzu. V minulom roku ju vysoké straty priviedli k rozhodnutiu odstaviť vysoké pece. Vláda verila, že sa nájde kupca pre British Steel, čo sa nepodarilo, povedal Starmer.
„Vláda sa domnieva, že prijatie legislatívy, ktorá vytvorí cestu k verejnému vlastníctvu, je vhodným ďalším krokom,“ uviedol vládny kabinet vo vyhlásení. Znárodnenie by znamenalo návrat spoločnosti British Steel do vlastníctva štátu prvýkrát od roku 1988. Vláda vníma možné zatvorenie závodu ako hrozbu pre dlhodobú ekonomickú bezpečnosť Británie vzhľadom na úpadok kedysi silného oceliarskeho priemyslu Spojeného kráľovstva.
