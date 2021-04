Britská vláda predstavila cestovný semafor, aerolíniám sa však nepáči

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 10. apríla (TASR) - Britská verejnosť môže začať uvažovať o rezervácii letných dovoleniek v zahraničí, aj keď stále existujú isté riziká. Vyhlásil to v piatok (9. 4.) minister dopravy Grant Shapps po tom, ako vláda odhalila niektoré detaily svojho nového "globálneho cestovného semaforu".povedal Shapps pre Sky News s tým, že prvýkrát po mesiacoch to nemusí hovoriť. Ale zároveň pripomenul, že stále existujú riziká spojené s novým koronavírusom.povedal.Letecké spoločnosti však okamžite podrobili kritike nový systém semaforov. Nepáčia sa im platené PCR testy pre tých, ktorí prilietajú z krajín s nízkym rizikom. Obávajú sa, že mnohých cestujúcich odradia.Británia začiatkom budúceho mesiaca potvrdí, či umožní obnovenie ciest do zahraničia od 17. mája. A uverejní aj zoznam krajín s červeným, oranžovým alebo zeleným svetlom na cestovnom semafore.Leteckým spoločnostiam, ktoré sa po roku obmedzení a strát zúfalo snažia o oživenie dopravy počas leta, sa nepáči, že návrh vládnej pracovnej skupiny pre cestovný ruch zahŕňa testy na ochorenie COVID-19 aj pre cestujúcich zo zelených krajín s nízkym rizikom. Podľa nich účet vo výške približne 100 libier (115,40 eura) za test mnohých ľudí odradí.Vládna pracovná skupina pripravuje tiež certifikačný systém, ktorý sa niekedy nazýva aj „vakcínový pas“.Letecká spoločnosť Jet2.com po zverejnení vládneho plánu oznámila, že predlžuje pozastavenie letov do zahraničia až do 23. júna.uviedol riaditeľ Steve Heapy. Dodal, že ani po zverejnení rámca sa stále nevie, kedy sa môže začať lietať, kam sa bude môcť letieť, ani aká bude dostupnosť a cena testov. Rámec tak namiesto odpovedí prináša ešte viac otázok.Skupina Airlines UK, ktorá zastupuje letecké spoločnosti British Airways, EasyJet, Ryanair, Virgin Atlantic a ďalšie, uviedla, že nový systémEasyJet, najväčšia britská letecká spoločnosť z hľadiska počtu cestujúcich, považuje tiež PCR testy pre krajiny s nízkym rizikom za ranu pod pás a vyzvala vládu, aby prehodnotila svoj plán. Upozornila, že drahé platené testy si budú môcť dovoliť len bohatí.vyhlásil riaditeľ Virgin Atlantic Shai Weiss.Počty nových infikovaných v Británii od januárového vrcholu dramaticky klesli vďaka pokroku pri očkovaní. Ale prioritou vlády je zabrániť, aby úspech jej očkovacieho programu oslabil import nových variantov koronavírusu odolných voči očkovacím látkam.Vláda uviedla, že spolupracuje s turistickým priemyslom a so súkromnými poskytovateľmi testov na ochorenie COVID-19 na znížení cestovných nákladov.(1 EUR = 0,86658 GBP)