Británia chce väčšie právomoci pri zákaze rizikových dodávok pre 5G

Londýn 24. novembra (TASR) - Britská vláda sa snaží získať väčšie právomoci na zákaz vysokorizikových dodávateľov pri budovaní telekomunikačných sietí v krajine po tom, ako zablokovala technológiu od čínskeho koncernu Huawei.



Londýn v júli zmenil svoju politiku voči Huawei a zakázal mu podieľať sa na budovaní infraštruktúry pre sieť novej generácie 5G v Británii pod tlakom Washingtonu a aj napriek hrozbám represií zo strany Pekingu. Teraz sa snaží zakotviť toto rozhodnutie v zákone o bezpečnosti telekomunikácií, o ktorom bude v utorok rokovať parlament.



"Tento prelomový zákon poskytne Británii jeden z najtvrdších telekomunikačných bezpečnostných režimov na svete a umožní nám podniknúť kroky potrebné na ochranu našich sietí," uviedol minister pre digitalizáciu Oliver Dowden. Jeho ministerstvo ďalej uviedlo, že ak bude návrh zákona prijatý, bude to významný krok smerom k ochrane Spojeného kráľovstva pred nepriateľskou kybernetickou aktivitou zo strany štátov alebo zločincov.



Poskytovatelia telekomunikácií, ktorí si v súčasnosti stanovujú svoje vlastné štandardy zabezpečenia siete, budú mať po schválení zákona povinnosť znížiť riziko v prípade vysokorizikových dodávateľov. Spoločnosti, ktoré tak neurobia, budú čeliť vysokým pokutám až do výšky 10 % ich obratu alebo 100 000 libier (112 501,12 eura) denne.



Cieľom zákona je stimulovať lepšie bezpečnostné praktiky, pretože samoregulácia nefunguje. Monitorovanie a hodnotenie bezpečnosti bude vykonávať vládny regulačný úrad pre vysielanie a komunikáciu Ofcom.



Vláda v júli zakázala nielen nákup nového zariadenia od Huawei, ale nariadila tiež odstrániť všetky doterajšie technológie od čínskej firmy do roku 2027. USA označili Huawei za hrozbu pre národnú bezpečnosť pre jeho väzby s čínskou vládou a s tým spojené riziko špionáže.



Zákaz technológie od Huawei ešte zhoršil už aj tak napäté vzťahy medzi Londýnom a Pekingom pre prístup Číny k Hongkongu a represie proti etnickým Ujgurom v regióne Sin-ťiang.