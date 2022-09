Britská vláda zaviedla dočasný strop pre ceny energií pre firmy

Londýn 21. septembra (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila, že túto zimu zavedie strop pre veľkoobchodné ceny energií pre podniky, aby zabezpečila, že ich prudko rastúce účty nepoložia na lopatky. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Vláda sa zaviazala, že obmedzí veľkoobchodné ceny elektriny a plynu pre podniky na menej ako polovicu trhovej sadzby od budúceho mesiaca. Tento krok pomôže zmierniť tlak rastúcich nákladov na energie, ale na druhej strane prudko zvýši výdavky Spojeného kráľovstva.



Veľkoobchodné ceny elektriny budú obmedzené na približne 211 libier (241,43 eura) za megawatthodinu (MWh) a ceny plynu na 75 GBP za MWh v porovnaní s predpokladanými trhovými sadzbami 600 a 180 GBP.



"Zakročili sme, aby sme zastavili kolaps podnikov, ochránili pracovné miesta a obmedzili infláciu," povedal minister financií Kwasi Kwarteng.



Veľkoobchodné ceny plynu a elektriny v Európe prudko vzrástli po ruskej invázii na Ukrajinu koncom februára a odvtedy neustále kolíšu.



Skupiny zastupujúce firmy od pohostinstiev až po oceliarov zásah vlády privítali a označili ho za "záchranné lano" pre spoločnosti, ktoré bojujú o prežitie.



Vláda nezverejnila žiadny odhad nákladov, ale podľa niektorých expertov ju šesťmesačná podpora firiem vyjde až na 42 miliárd GBP, ktoré sa pripočítajú k už zverejnenému balíku pomoci pre domácnosti za viac ako 100 miliardám GBP.



Podľa vládneho plánu dostanú dodávatelia kompenzáciu za zníženie veľkoobchodných jednotkových cien plynu a elektriny pre odberateľov.



Program bude spočiatku platiť od 1. októbra do 31. marca 2023 pre všetkých firemných odberateľov energie vrátane charitatívnych organizácií a verejného sektora, ako sú školy či nemocnice. Po šiestich mesiacoch vláda opatrenia na pomoc firmám s účtami za energie prehodnotí.



Špirálovito stúpajúce účty za plyn a elektrinu spolu s prudko rastúcimi nákladmi na potraviny vyhnali infláciu v Spojenom kráľovstve na najvyššiu úroveň za celé desaťročia. Centrálna banka, Bank of England, očakáva, že sa ostrovná ekonomika na budúci rok prepadne do recesie.



Index spotrebiteľských cien dosiahol v júli 10,1 %, hoci v auguste mierne klesol na 9,9 %. Briti boli roky zvyknutí na priemernú mieru inflácie na úrovni 2 %.



(1 EUR = 0,87395 GBP)