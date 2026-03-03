< sekcia Ekonomika
Britská vláda znížila prognózu tohtoročného rastu na 1,1 %
V novembri vláda počítala s tohtoročným posilnením výkonu ekonomiky o 1,4 % po raste o 1,3 % v minulom roku.
Autor TASR
Londýn 3. marca (TASR) - Britská vláda v utorok zhoršila svoju prognózu hospodárskeho rastu na tento rok. Hrubý domáci produkt (HDP) sa pravdepodobne zväčší o 1,1 %, oznámila v utorok ministerka financií Rachel Reevesová. V novembri vláda počítala s tohtoročným posilnením výkonu ekonomiky o 1,4 % po raste o 1,3 % v minulom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vládny kabinet v Londýne svoju jarnú rozpočtovú správu finalizoval pred víkendovými útokmi Spojených štátov a Izraela na Irán, čo znamená, že aktualizované čísla by sa mohli čoskoro ukázať ako zastarané, upozornila agentúra AFP. Vláda ďalej v utorok uviedla, že miera nezamestnanosti, ktorá sa v súčasnosti nachádza na päťročnom maxime 5,2 %, by mala dosiahnuť svoj vrchol koncom tohto roka a potom postupne klesať.
Britská centrálna banka (BoE) minulý mesiac predpovedala, že medziročná inflácia sa v apríli pravdepodobne spomalí smerom k jej dvojpercentnému cieľu, najmä vďaka miernejšiemu rastu cien energií. BoE vo februári ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %, pričom signalizovala, že očakáva jej ďalšie znižovanie.
Vládny kabinet v Londýne svoju jarnú rozpočtovú správu finalizoval pred víkendovými útokmi Spojených štátov a Izraela na Irán, čo znamená, že aktualizované čísla by sa mohli čoskoro ukázať ako zastarané, upozornila agentúra AFP. Vláda ďalej v utorok uviedla, že miera nezamestnanosti, ktorá sa v súčasnosti nachádza na päťročnom maxime 5,2 %, by mala dosiahnuť svoj vrchol koncom tohto roka a potom postupne klesať.
Britská centrálna banka (BoE) minulý mesiac predpovedala, že medziročná inflácia sa v apríli pravdepodobne spomalí smerom k jej dvojpercentnému cieľu, najmä vďaka miernejšiemu rastu cien energií. BoE vo februári ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %, pričom signalizovala, že očakáva jej ďalšie znižovanie.