Britská vláda zredukuje dane z príjmov

Londýn 23. septembra (TASR) - Nový britský minister financií Kwasi Kwarteng predstavil v piatok opatrenia na podporu hospodárskeho rastu, súčasťou ktorých je zníženie daní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kwarteng na pôde parlamentu povedal, že je potrebné zamerať sa v nasledujúcom období na rast ekonomiky. "V novej ére budeme potrebovať nový prístup zameraný na rast. Naším cieľom je dosiahnuť v strednodobom horizonte 2,5-percentné tempo rastu," uviedol. Jeho plány však podľa Reuters neboli podporené žiadnou prognózou nezávislých ekonómov. Na porovnanie, ešte v marci Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť stanovil prognózu rastu v tomto roku na 3,8 % a na budúci rok na úrovni 1,8 %, centrálna banka však momentálne odhaduje, že ekonomika je už prakticky v recesii.



Čo sa týka daňových úprav Kwarteng uviedol, že už v apríli budúceho roka zruší najvyššiu sadzbu dane z príjmu a zároveň zredukuje základnú sadzbu. Tento krok tak Británia urobí o rok skôr, než sa pôvodne plánovalo, čo by podľa ministra malo podporiť ekonomickú aktivitu.



Od apríla 2023 sa tak ruší dodatočná vyššia daň z príjmu na úrovni 45 %, ktorú platia Briti s príjmom nad 150.000 libier (171.908 eur) ročne. V platnosti zostane už iba jedna vyššia sadzba dane z príjmu, a to na úrovni 40 %, ktorú platia Briti s ročným príjmom nad 50.270 libier.



Zároveň sa od apríla budúceho roka zníži základná sadzba dane na 19 %. V súčasnosti dosahuje 20 %. Aj v tomto prípade to bude o rok skôr, než sa pôvodne plánovalo.



"To znamená, že v priebehu pár mesiacov sa znížia dane pre viac než 31 miliónov ľudí," povedal Kwarteng. Ako dodal, Británia tak bude mať jeden z najkonkurencieschopnejších a prorastových systémov v oblasti daní z príjmu na svete.



(1 EUR = 0,87256 GBP)