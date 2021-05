Britská výroba áut v apríli prudko vzrástla

Londýn 27. mája (TASR) - Produkcia áut v Británii zaznamenala minulý mesiac prudký medziročný rast, čo je výsledok nepriaznivej pandemickej situácie pred rokom. Na predpandemickú úroveň sa však stále nedostala. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Britského združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



V Británii sa v apríli vyrobilo celkovo 68.306 áut. Na porovnanie, v apríli minulého roka to bolo iba 197 vozidiel. Porovnanie však ovplyvňuje situácia spred roka, keďže po nástupe pandémie nového koronavírusu to bol práve apríl, v ktorom vládou prijaté protipandemické opatrenia zasiahli firmy najviac. V porovnaní s aprílom 2019 však produkcia v tohtoročnom apríli predstavuje pokles o 3,8 %.



Za štyri mesiace tohto roka sa v Británii vyrobilo 374.864 áut, čo v porovnaní s 5-ročným priemerom predstavuje pokles o 31,1 %. Aj produkcia v samotnom apríli bola oproti 5-ročnému priemeru výrazne nižšia, a to o 42,9 %.