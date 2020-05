Britské aerolínie easyJet plánujú prepustiť takmer 30 % zamestnancov

Londýn 28. mája (TASR) - Britské nízkonákladové aerolínie easyJet plánujú zrušiť približne 4500 pracovných miest, čo predstavuje zhruba 30 % pracovnej sily. Zároveň chcú zredukovať svoju flotilu lietadiel, keďže očakávajú, že trh sa po kolapse leteckej dopravy v dôsledku pandémie nového koronavírusu zmenší.



Spoločnosť, ktorá zamestnáva vyše 15.000 ľudí v ôsmich krajinách Európy, uviedla, že v najbližších dňoch začne konzultácie so zamestnancami. EasyJet tak redukciu pracovných miest oznámil neskôr, než viacerí jeho konkurenti. Urobili tak už Ryanair, British Airways aj Virgin Atlantic, pričom ich rozhodnutie by malo znamenať celkovú redukciu približne 18.000 pracovných pozícií.



Pre očakávaný menší trh easyJet zároveň oznámil zníženie počtu lietadiel. V súlade s odhadmi Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) easyJet očakáva, že dopyt po leteckej preprave sa na úroveň z roku 2019 nepodarí dostať skôr ako v roku 2023. Firma preto uviedla, že svoju flotilu zmenší a ku koncu roku 2021 bude mať 302 lietadiel. To je o 51 strojov menej, než aerolínie plánovali ku koncu roku 2021 ešte pred nástupom pandémie nového koronavírusu.



EasyJet už skôr informoval, že lety obnoví od 15. júna, pričom spočiatku bude lietať iba do niekoľkých destinácií, pri ktorých sa očakáva vyšší dopyt. Ďalšie linky oznámi spoločnosť neskôr v závislosti od ďalšieho rušenia vládnych reštrikcií a rastu dopytu.