Britské aerolínie easyJet získali nový úver za takmer 2 miliardy USD

Londýn 11. januára (TASR) - Britská letecká spoločnosť easyJet získala 5-ročný úver v hodnote takmer 2 miliardy USD, ktorý Británia podporila prostredníctvom čiastočných záruk. Cieľom novej pomoci je upokojenie investorov v súvislosti s finančnou pozíciou aerolínií, keďže pokračujúca pandémia nového koronavírusu neumožňuje návrat k cestovaniu.



Spoločnosť easyJet informovala, že so syndikátom bánk podpísala zmluvu o 5-ročnom úvere v celkovej hodnote 1,87 miliardy USD (1,53 miliardy eur), ktorý podporila prostredníctvom garancií britská exportno-importná banka UK Export Finance. Podobné garancie od UK Export Finance využili v minulom období aj ďalšie firmy zasiahnuté cestovnými obmedzeniami, medzi nimi Rolls-Royce či aerolínie British Airways.



Tak ako ďalšie európske letecké spoločnosti aj easyJet očakávala, že v jarných mesiacoch tohto roka sa situácia začne zlepšovať. Problémom firmy však je, že najväčším trhom je pre ňu Británia, ktorej pandemická situácia sa výrazne zhoršila. Letecká doprava by tak na tomto trhu mala zostať výrazne utlmená ešte niekoľko mesiacov.



Od nástupu pandémie nového koronavírusu na začiatku minulého roka spoločnosť easyJet zrušila 4500 pracovných miest, predala viacero svojich lietadiel a získala krátkodobé úvery, ktoré plánuje v najbližších mesiacoch splatiť. Po pondelkovom oznámení o uzatvorení dohody o novom úvere však dodala, že nevylučuje ďalšie kroky na zlepšenie svojej finančnej situácie, ak to bude nevyhnutné.



(1 EUR = 1,2250 USD)