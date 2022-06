Britské aerolínie nezvládli víkendový nápor, metro ochromil štrajk

Londýn 6. júna (TASR) - Dopravu v britskej metropole Londýn narušil v pondelok štrajk pracovníkov tamojšieho metra. Problémy v podobe zrušenia či oneskorenia letov okrem toho postihli aj viaceré britské aerolínie a tisícom Britov, ktorí vycestovali na dovolenky v rámci predĺženého štvordňového víkendu (2. – 5. júna) spojeného s oslavami platinového jubilea kráľovnej Alžbety II., sa tak dosiaľ nepodarilo vrátiť domov. Informuje o tom agentúra AFP.



V dôsledku 24-hodinového štrajku, ktorý vyhlásil odborový zväz zamestnancov dopravy RMT, bolo v pondelok v Londýne zatvorených niekoľko staníc metra. Miestne úrady vyzvali obyvateľov, ako aj ľudí dochádzajúcich do práce z okolia metropoly, aby sa cestovaniu metrom vyhli až do utorňajšieho rána, keď sa štrajk skončí.



Problémy hlásila aj železničná spoločnosť Eurostar, ktorej vlaky premávajú z Londýna do Paríža či Bruselu. Spoločnosť ešte v nedeľu na Twitteri uviedla, že všetky jej vlakové spojenia medzi Londýnom a Parížom sú buď omeškané, alebo zrušené pre problémy s dodávkami elektrickej energie neďaleko francúzskeho hlavného mesta.



Tisíckom Britov, ktorí vycestovali na dovolenky pri príležitosti predĺženého víkendu, sa zase nedarilo vrátiť domov vzhľadom na zrušenie stoviek letov viacerých britských leteckých spoločností. Britský vicepremiér Dominic Raab ešte minulý týždeň aerolínie obvinili "z nedostatočnej prípravy" na tento predĺžený víkend, počas ktorého sa aj pre zrušenie epidemiologických obmedzení očakával nápor cestujúcich.



AFP pripomína, že britské aerolínie vo všeobecnosti zápasia s nedostatkom zamestnancov. Pre pandémiu totiž prepustili tisíce ľudí, ktorí im teraz – po uvoľnení obmedzení a náraste dopytu po cestovaní súvisiacim aj s letnou sezónou – bytostne chýbajú. Združenie Airlines for Europe (A4E), zastrešujúce väčšinu aerolínií v EÚ, predpokladá, že tieto problémy "budú pretrvávať veľkú časť letnej sezóny".