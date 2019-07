Britské aerolínie po bezpečnostnej prestávke obnovili lety do Káhiry

Aerolínie uviedli, že prvé lietadlo do Káhiry (let BA 155) by malo vzlietnuť z Londýna v piatok o 18.20 SELČ. K obnoveniu letov došlo po dôkladnom posúdení bezpečnostných opatrení.

Londýn 26. júla (TASR) - Britská letecká spoločnosť British Airways (BA) ohlásila v piatok obnovenie letov do egyptskej metropoly Káhira po tom, ako ich na týždeň pozastavila v dôsledku prehodnotenia bezpečnostnej situácie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Aerolínie uviedli, že prvé lietadlo do Káhiry (let BA 155) by malo vzlietnuť z Londýna v piatok o 18.20 SELČ. K obnoveniu letov došlo po "dôkladnom posúdení bezpečnostných opatrení", ubezpečila spoločnosť.



"Bezpečie a istota našich zákazníkov a posádok je vždy našou prioritou a nikdy by sme neprevádzkovali nejaký let, ak by to nebolo bezpečné," uviedli BA.



Pozastavenie letov bolo podľa nich len preventívnym opatrením, ktoré umožnilo vyhodnotenie situácie.



Dočasné zrušenie všetky letov do egyptskej metropoly oznámili uplynulý víkend so zámerom posúdenia tamojšej bezpečnostnej situácie aj nemecké aerolínie Lufthansa. Lety napokon obnovili v nedeľu.