Britské banky musia umožniť transakcie cez bankomat bez poplatku

Londýn 18. augusta (TASR) - Každý v Británii by mal mať v okruhu maximálne 4,8 kilometra bankomat, z ktorého si bude môcť vyberať alebo vložiť hotovosť bez poplatkov. Vyplýva to z plánov britského ministerstva financií. TASR správu prevzala z DPA.



Bankám pritom hrozí pokuta, ak nedodržia pravidlá ochrany prístupu k hotovosti na základe nového zákona o finančných službách a trhoch. Jeho dodržiavanie má na starosti úrad pre finančný dohľad (FCA), ktorý bude mať právomoc pokutovať banky, ak pravidlá porušia.



Štátny tajomník ministerstva financií Andrew Griffith v tejto súvislosti uviedol, že hotovosť hrá stále "dôležitú úlohu" napriek rozširovaniu digitálnych platieb.



V súčasnosti má prevažná väčšina ľudí v mestských oblastiach v Spojenom kráľovstve prístup k bankomatu do vzdialenosti jednej míle (1,6 kilometra) a vo vidieckejších oblastiach sú to približne 3 míle.



Mnohé banky v Británii v uplynulých rokoch začali zatvárať pobočky v odľahlých vidieckych oblastiach, ktoré boli stratové z hľadiska nákladov aj v dôsledku rozširovania internetového bankovníctva počas pandémie ochorenia COVID-19. Obyvatelia týchto oblastí sa však obávali poplatkov, ktoré si banky účtujú za transakcie cez bankomaty. Práve tomu má zabrániť nový zákon o finančných službách.