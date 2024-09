Britské banky schválili najviac hypoték za dva roky

Londýn 30. septembra (TASR) - Britské banky schválili minulý mesiac takmer 65.000 úverov na bývanie. To je najvyšší počet za posledné dva roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje britskej centrálnej banky.



Bank of England (BoE) v pondelok uviedla, že britské komerčné banky schválili v auguste celkovo 64.900 hypotekárnych úverov. Je to najvyšší počet od augusta 2022, krátko predtým, než britský trh s bývaním zasiahla kríza. Tú vyvolali otrasy na finančných trhoch, ktoré tak reagovali na plány rozsiahlych daňových úľav vtedajšej britskej premiérky Liz Trussovej.



Údaje o počte schválených hypoték prekonali aj očakávania ekonómov. Tí počítali so schválením približne 64.000 úverov na bývanie.



Britský trh s bývaním vykázal určité náznaky zotavovania po tom, ako BoE začiatkom augusta znížila kľúčovú úrokovú sadzbu. Urobila tak prvýkrát od roku 2020.



Pred zverejnením údajov BoE o hypotékach oznámila spoločnosť Nationwide Building Society, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom hypotekárnych úverov v krajine, nové údaje o vývoji cien domov za september. Podľa Nationvwide vzrástli ceny domov v ostrovnej krajine medziročne o 3,2 %. To je najvyššie tempo rastu od novembra 2022.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny zvýšili o 0,7 % a rovnako ako pri medziročnom porovnaní prekonali odhady analytikov. Tí počítali s medzimesačným rastom iba o 0,2 % a medziročným na úrovni 2,7 %. Ako uviedol hlavný ekonóm Nationwide Robert Gardner, ceny domov podporilo zníženie úrokov potom, čo banky začali počítať s ďalším znížením hlavnej úrokovej sadzby zo strany BoE v nasledujúcom období.