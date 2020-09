Britské banky schválili v auguste vyše 84.000 hypoték

Londýn 29. septembra (TASR) - Britské banky schválili minulý mesiac viac než 84.000 hypotekárnych úverov, najviac takmer za 13 rokov. K výraznému rastu dopytu po hypotékach prispelo uvoľnenie predchádzajúcich karanténnych opatrení a najnovšie kroky vlády na podporu bývania. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnila britská centrálna banka.



Podľa Bank of England (BoE) schválili banky v Británii v auguste 84.700 úverov na bývanie. V júli ich počet dosiahol 66.300. Augustový údaj predstavuje najvyšší počet schválených hypotekárnych úverov od októbra 2007 a zároveň lepší výsledok, než predpokladali analytici. Tí očakávali, že banky schvália celkovo 73.000 úverov na bývanie.



Napriek takmer 13-ročnému maximu však ani augustové čísla nevykompenzovali prepad v počte hypoték zaznamenaný v období od marca do konca júna, dodala BoE. Opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu v tomto období spôsobili, že za osem mesiacov súčasného roka schválili britské banky celkovo 418.000 hypotekárnych úverov, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 524.000.



Navyše, podľa analytikov ani terajší prudký rast dopytu po hypotékach nebude mať príliš dlhé trvanie. Dôvodom sú dôsledky pandémie nového koronavírusu na ekonomiku a nástup druhej vlny, čo bude zvyšovať obavy z ďalšieho vývoja hospodárstva.