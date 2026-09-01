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Britské banky schválili v júli najmenej úverov na bývanie za 2,5 roka
Bank of England (BoE) v utorok uviedla, že britské komerčné banky schválili v júli celkovo 56.053 úverov na bývanie. Na porovnanie, v júni ich schválili po revízii mierne smerom nahor 58.215.
Autor TASR
Londýn 1. septembra (TASR) - Britské banky schválili v júli tesne nad 56.000 hypotekárnych úverov, čo je najnižší počet za 2,5 roka. Výsledky výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s rastom počtu schválených hypoték. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britskej centrálnej banky.
Bank of England (BoE) v utorok uviedla, že britské komerčné banky schválili v júli celkovo 56.053 úverov na bývanie. Na porovnanie, v júni ich schválili po revízii mierne smerom nahor 58.215.
Júlové údaje predstavujú najnižší počet schválených hypoték v Británii od januára 2024, navyše, výrazne zaostali za očakávaniami. Ekonómovia počítali so schválením celkovo 59.400 až 59.500 úverov na bývanie.
Pod pokles počtu schválených hypoték sa podľa všetkého podpísalo zvýšenie nákladov na pôžičky. Efektívna úroková sadzba nových hypoték dosiahla v júli 4,45 %, zatiaľ čo v júni predstavovala 4,35 %.
Bank of England (BoE) v utorok uviedla, že britské komerčné banky schválili v júli celkovo 56.053 úverov na bývanie. Na porovnanie, v júni ich schválili po revízii mierne smerom nahor 58.215.
Júlové údaje predstavujú najnižší počet schválených hypoték v Británii od januára 2024, navyše, výrazne zaostali za očakávaniami. Ekonómovia počítali so schválením celkovo 59.400 až 59.500 úverov na bývanie.
Pod pokles počtu schválených hypoték sa podľa všetkého podpísalo zvýšenie nákladov na pôžičky. Efektívna úroková sadzba nových hypoték dosiahla v júli 4,45 %, zatiaľ čo v júni predstavovala 4,35 %.