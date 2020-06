Britské banky schválili najmenej hypotekárnych úverov v histórii

Londýn 29. júna (TASR) - Počet schválených hypotekárnych úverov v Británii dosiahol v máji historické minimum. Informovala o tom v pondelok britská centrálna banka. Najnovšie údaje tak ukázali, do akej miery opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu zasiahli britský realitný trh.



Podľa informácií Bank of England (BoE) schválili britské banky minulý mesiac 9273 hypotekárnych úverov. To je najmenej od októbra 1997, keď sa začali zverejňovať príslušné údaje. Na porovnanie, v apríli schválili britské banky celkovo 15.851 úverov na bývanie. Aj toto číslo bolo omnoho nižšie než v predchádzajúcich mesiacoch.



Výsledok bol prekvapením, keďže ekonómovia očakávali rast počtu odsúhlasených hypoték na 25.000. Na porovnanie, pred nástupom pandémie a dočasným uzatvorením realitného trhu, ktorý sa opätovne otvoril v polovici mája, sa mesačne bežne schvaľovalo viac než 70.000 hypotekárnych úverov.



Aj v porovnaní s finančnou krízou sú májové údaje slabé. Oproti roku 2008, keď svetová finančná kríza nastúpila, predstavuje počet schválených pôžičiek na bývanie v máji tohto roka približne tretinu.