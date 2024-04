Britské banky schválili v marci najvyšší počet hypoték za 1,5 roka

Londýn 30. apríla (TASR) - Britské banky schválili v marci najviac úverov na bývanie za 1,5 roka. Uviedla to v utorok britská centrálna banka, ktorá dodala, že k vysokému dopytu po hypotékach prispelo postupné zmierňovanie vplyvu vyšších úrokových sadzieb. Informoval o tom portál RTTNews.



Banky v Británii schválili minulý mesiac 61.300 hypotekárnych úverov oproti 60.500 hypotékam schválených vo februári, uviedla Bank of England (BoE). Marcový počet je najvyšší od septembra 2022 a, navyše, vyšší aj oproti očakávaniam analytikov. Tí predpokladali, že sa počet schválených hypotekárnych úverov zvýši na 61.000.



Na druhej strane, v prípade refinancovania hypoték banky odsúhlasili menej žiadostí. Zatiaľ čo vo februári dosiahol ich počet 37.700, v marci to bolo o 3500 menej.



BoE okrem toho oznámila, že objem hrubých úverov vzrástol v marci na 20,1 miliardy libier (23,51 miliardy eur) z 18,6 miliardy libier vo februári. Najnovší údaj predstavuje najvyšší objem pôžičiek od februára 2023.



(1 EUR = 0,85493 GBP)