< sekcia Ekonomika
Britské banky schválili v októbri menej hypoték
Bank of England (BoE) v pondelok zverejnila, že komerčné banky v Británii schválili v októbri celkovo 65.018 hypotekárnych úverov.
Autor TASR
Londýn 1. decembra (TASR) - Britské banky schválili v októbri viac než 65.000 úverov na bývanie. Aj keď to bol najnižší počet za päť mesiacov, výsledky prekonali očakávania. Obavy z pripravovaného rozpočtu tak nemali na trh s hypotékami taký vplyv, s akým sa pôvodne počítalo. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje britskej centrálnej banky.
Bank of England (BoE) v pondelok zverejnila, že komerčné banky v Británii schválili v októbri celkovo 65.018 hypotekárnych úverov. To je najmenej od mája. Na porovnanie, v septembri ich počet dosiahol 65.647.
Napriek poklesu na 5-mesačné minimum sú však údaje lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia predpokladali, že počet schválených úverov na bývanie klesne až na 64.200. Vychádzali z toho, že v danom mesiaci zostávalo iba niekoľko týždňov do predstavenia návrhu rozpočtu ministerkou financií Rachel Reevesovou. Už vtedy sa počítalo so zvyšovaním daní vrátane daní z nehnuteľností.
To sa aj naplnilo a Reevesová predstavila návrh rozpočtu 26. novembra, pričom ten počíta so zvýšením daní o viac než 26 miliárd libier (29,71 miliardy eur). Zmeny sa dotknú aj trhu s bývaním, kde napríklad viac budú platiť vlastníci drahších nehnuteľností, ktorých hodnota bude v roku 2026 presahovať 2 milióny libier.
(1 EUR = 0,8752 GBP)
Bank of England (BoE) v pondelok zverejnila, že komerčné banky v Británii schválili v októbri celkovo 65.018 hypotekárnych úverov. To je najmenej od mája. Na porovnanie, v septembri ich počet dosiahol 65.647.
Napriek poklesu na 5-mesačné minimum sú však údaje lepšie, než sa čakalo. Ekonómovia predpokladali, že počet schválených úverov na bývanie klesne až na 64.200. Vychádzali z toho, že v danom mesiaci zostávalo iba niekoľko týždňov do predstavenia návrhu rozpočtu ministerkou financií Rachel Reevesovou. Už vtedy sa počítalo so zvyšovaním daní vrátane daní z nehnuteľností.
To sa aj naplnilo a Reevesová predstavila návrh rozpočtu 26. novembra, pričom ten počíta so zvýšením daní o viac než 26 miliárd libier (29,71 miliardy eur). Zmeny sa dotknú aj trhu s bývaním, kde napríklad viac budú platiť vlastníci drahších nehnuteľností, ktorých hodnota bude v roku 2026 presahovať 2 milióny libier.
(1 EUR = 0,8752 GBP)