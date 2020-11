Britské banky schválili najviac úverov na bývanie za 13 rokov

Londýn 30. novembra (TASR) - Britské banky schválili v októbri viac než 97.500 hypotekárnych úverov, najviac za vyše 13 rokov. Informovala o tom v pondelok britská centrálna banka. Najnovšie údaje naznačujú, že napriek ďalším obmedzeniam v ekonomike v dôsledku šírenia nového koronavírusu sa zotavovanie realitného trhu nespomaľuje.



Podľa údajov Bank of England (BoE), ktoré zverejnila agentúra Reuters, schválili britské banky v októbri celkovo 97.532 úverov na bývanie. V septembri ich schválili 92.091.



Októbrový výsledok predstavuje najvyšší počet hypotekárnych úverov schválených britskými bankami od septembra 2007. Zároveň je to o 33 % viac, než banky schválili vo februári, teda pred nástupom prvej vlny pandémie nového koronavírusu.



Údaje okrem toho prekonali všetky odhady analytikov. Tí očakávali, že počet schválených hypotekárnych úverov klesne na 84.490.



Trh s bývaním zaznamenal po prvej vlne pandémie nového koronavírusu v lete prudké zotavenie. Do veľkej miery ho potiahli opatrenia vlády, ktorých cieľom bolo zníženie nákladov pre záujemcov o bývanie, a zároveň zvýšený dopyt ľudí pracujúcich z domu o väčšie nehnuteľnosti. Napriek nástupu druhej vlny pandémie záujem o nehnuteľnosti zatiaľ neklesá.