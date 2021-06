Britské banky schválili viac hypotekárnych úverov, než sa čakalo

Londýn 29. júna (TASR) - Britské banky schválili v máji viac úverov na bývanie, než sa čakalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britskej centrálnej banky.



Bank of England (BoE) informovala, že britské banky schválili v máji 87.500 hypotekárnych úverov. V apríli ich počet dosiahol 86.900. Údaje centrálnej banky prekvapili ekonómov, ktorí počítali s poklesom počtu schválených úverov na bývanie na 85.900. Zároveň sa udržali nad úrovňou spred februára 2020, keď sa pandémia nového koronavírusu rozšírila do Európy.



Nečakané zvýšenie počtu schválených hypotekárnych úverov signalizuje, že dopyt po bývaní zostáva v krajine na vysokej úrovni, uviedol Andrew Wishart z Capital Economics. Blížiaci sa návrat k pôvodnej dani z kúpy nehnuteľnosti sa na počte realitných transakcií, a tým aj počte schválených hypoték, do určitej miery prejaví, dodal. Avšak ďalšie faktory, ktoré dopyt po nehnuteľnostiach zvyšujú, by podľa Wisharta mali zabezpečiť, že pokles aktivity bude dočasný.



Podpora realitného trhu zo strany vlády, v rámci ktorej ministerstvo financií zvýšilo hranicu na platenie dane pri kúpe nehnuteľnosti, sa skončí tento mesiac. Pôvodne sa táto podpora, ktorú vláda zaviedla v lete minulého roka počas pandémie, mala skončiť v marci, minister financií Rishi Sunak ju však o tri mesiace predĺžil.